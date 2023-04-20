Завораживает даже в изометрии.

Разработчики из студии Owlcat Games представили новый трейлер своей классической ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader. Свежий ролик целиком и полностью акцентирует внимание зрителя на здешних локациях, пытаясь продемонстрировать их величественность и великолепие с помощью обзорных пролётов камеры.

реклама

Заметно, что авторы грядущей игры очень много времени провели за воссозданием атмосферы Warhammer 40,000 в изометрии. Это было не самой простой задачей, но они, по предварительным ощущениям, справились. Готическая архитектура с индустриальными репликами завораживает своим величием. Этому напускному гигантизму сами же авторы пытаются противопоставить полуразрушенные города с колониями.

Напомним, главный герой Warhammer 40,000: Rogue Trader — Вольный Торговец, подданный Империи, которому дарованы практически неограниченные права и привилегии. Герою под руководством игрока нужно собрать собственную команду для проведения стандартных манипуляций любой классической RPG: поиска приключений, участия в пошаговых битвах и добычи важных предметов.

«Преодолевайте невероятные расстояния на своем гигантском космическом корабле, путешествуя между множеством систем в Просторе Коронус — малоисследованной и смертельно опасной области космоса. Несмотря на то, что этот регион считается лишь окраиной Империума, огромный Простор скрывает множество возможностей для обогащения и открытий. Проявляйте снисхождение или презрение к своим подданным, оставайтесь верными Богу-Императору или вступайте в союз с врагами Человечества — каждое решение и каждый поступок Вольного Торговца влияют на весь сектор, меняя игровой мир и тех, кто его населяет», — гласит официальное описание Warhammer 40,000: Rogue Trader.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Новый проект от разработчиков игровой дилогии Pathfinder должен выйти на ПК (Steam, GOG, EGS), но точной даты релиза у него пока нет. Страница с игрой в Steam открыта для просмотра жителям из РФ и РБ, оттуда же можно узнать о запланированном текстовом переводе на русский язык.