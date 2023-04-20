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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Свежий трейлер классической ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader посвящён архитектуре локаций
Завораживает даже в изометрии.
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Разработчики из студии Owlcat Games представили новый трейлер своей классической ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader. Свежий ролик целиком и полностью акцентирует внимание зрителя на здешних локациях, пытаясь продемонстрировать их величественность и великолепие с помощью обзорных пролётов камеры.

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Заметно, что авторы грядущей игры очень много времени провели за воссозданием атмосферы Warhammer 40,000 в изометрии. Это было не самой простой задачей, но они, по предварительным ощущениям, справились. Готическая архитектура с индустриальными репликами завораживает своим величием. Этому напускному гигантизму сами же авторы пытаются противопоставить полуразрушенные города с колониями.

Напомним, главный герой Warhammer 40,000: Rogue Trader — Вольный Торговец, подданный Империи, которому дарованы практически неограниченные права и привилегии. Герою под руководством игрока нужно собрать собственную команду для проведения стандартных манипуляций любой классической RPG: поиска приключений, участия в пошаговых битвах и добычи важных предметов.

«Преодолевайте невероятные расстояния на своем гигантском космическом корабле, путешествуя между множеством систем в Просторе Коронус — малоисследованной и смертельно опасной области космоса. Несмотря на то, что этот регион считается лишь окраиной Империума, огромный Простор скрывает множество возможностей для обогащения и открытий. Проявляйте снисхождение или презрение к своим подданным, оставайтесь верными Богу-Императору или вступайте в союз с врагами Человечества — каждое решение и каждый поступок Вольного Торговца влияют на весь сектор, меняя игровой мир и тех, кто его населяет», — гласит официальное описание Warhammer 40,000: Rogue Trader.

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Новый проект от разработчиков игровой дилогии Pathfinder должен выйти на ПК (Steam, GOG, EGS), но точной даты релиза у него пока нет. Страница с игрой в Steam открыта для просмотра жителям из РФ и РБ, оттуда же можно узнать о запланированном текстовом переводе на русский язык.

#owlcat games #warhammer 40000 rogue trader
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