Разработчики из компании DRAMA представили первый геймплейный трейлер Unrecord — грядущего шутера от первого лица, отличительной особенностью которого является стилизированный вид через нагрудную камеру главного героя. Если вы когда-нибудь смотрели сериал «Новичок» с Нейтаном Филлионом, то вам будет легче понять, как это всё будет устроено.
реклама
На самом деле, для понимания процессов можно и нужно ознакомиться с имеющимся трейлером. Речь идёт о тактическом шутере с глубоким сюжетом, сложной и многоуровневой системой диалогов, а также большим количеством инновационных механик. Разработчики также обещают реализовать в игре популярную и востребованную систему моральных дилемм и непростых решений.
По сюжету Unrecord, игрокам нужно расследовать несколько уголовных дел и взаимодействовать с большим количеством персонажей. Сами авторы называют своё детище гибридом тактического шутера Ready or Not и сюжетного приключения Firewatch.
Unrecord точно выйдет на ПК и ещё нескольких платформах, финальный список которых будет объявлен позже. Дату релиза объявят позже, но сейчас проект находится на стадии предварительного производства. То есть, выхода ждать придётся ещё очень долго.