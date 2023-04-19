Самое время вспомнить молодость, так сказать.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Хотя формально двадцатилетие со дня выхода Postal 2 состоялось ещё на прошлой неделе — 14 апреля — праздничное мероприятие к данному событию разработчики из Running With Scissors подготовили только спустя несколько дней. Так, сегодня для Postal 2 вышло обновление v5100, которое исправило массу оставшихся с тех незапамятных времён ошибок, а также добавило новый контент.

реклама

В частности, отныне Postal 2 поддерживает Steam Deck, обзавёлся дополнительными игровыми режимами и новым сверхвысоким уровнем сложности, а также новыми забавными чит-кодами.

Напомним, что Postal 2 повествует о том, как персонаж по имени Чувак, обосновавшийся в доме на колёсах в городе Парадиз, оказывается втянутым в местные удивительные по степени своего безумия события. По внутренней хронологии игра охватывает промежуток в одну неделю, начинающуюся рутинным обналичиванием чека и покупкой молока и заканчивающуюся уничтожением города.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В своё время Postal 2 была подвергнута критике за многочисленные аспекты своего геймплея. Впрочем, именно этим недальновидные поборники различных «ценностей» и сотворили проекту огромную рекламу.