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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Боевик Postal 2 получил крупное обновление в честь своего 20-летия
Самое время вспомнить молодость, так сказать.
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Хотя формально двадцатилетие со дня выхода Postal 2 состоялось ещё на прошлой неделе — 14 апреля — праздничное мероприятие к данному событию разработчики из Running With Scissors подготовили только спустя несколько дней. Так, сегодня для Postal 2 вышло обновление v5100, которое исправило массу оставшихся с тех незапамятных времён ошибок, а также добавило новый контент.

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В частности, отныне Postal 2 поддерживает Steam Deck, обзавёлся дополнительными игровыми режимами и новым сверхвысоким уровнем сложности, а также новыми забавными чит-кодами.

Напомним, что Postal 2 повествует о том, как персонаж по имени Чувак, обосновавшийся в доме на колёсах в городе Парадиз, оказывается втянутым в местные удивительные по степени своего безумия события. По внутренней хронологии игра охватывает промежуток в одну неделю, начинающуюся рутинным обналичиванием чека и покупкой молока и заканчивающуюся уничтожением города.

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В своё время Postal 2 была подвергнута критике за многочисленные аспекты своего геймплея. Впрочем, именно этим недальновидные поборники различных «ценностей» и сотворили проекту огромную рекламу.

#running with scissors #postal 2
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