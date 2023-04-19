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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Дополнение Burning Shores к Horizon Forbidden West уже доступно для прохождения
Но, понятное дело, не всем.
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Когда в начале декабря прошлого года игровое подразделение Sony анонсировало дополнение Burning Shores к Horizon Forbidden West, компания сразу заявила, что аддон станет доступен 19 апреля. К всеобщему удивлению, учитывая состояние современной игровой индустрии, обошлось без переносов релиза, и вот, сегодня фанаты приключений Элой получили возможность продолжить исследовать мир.

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Действие дополнения Burning Shores территориально разворачивается в бывшем штате Калифорния. Нас ждут не только новые локации, но и новая сюжетная линия.

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Помним, что официально в России никакие игры Sony не продаются, так что если вы не отличаетесь принципиальностью в вопросе того, как поступать с издателями, фактически прямым текстом заявившими, что российские деньги им не нужны, то дополнение можно получить всем известным окольным путём — сменой региона.

#horizon forbidden west
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