Но, понятное дело, не всем.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Когда в начале декабря прошлого года игровое подразделение Sony анонсировало дополнение Burning Shores к Horizon Forbidden West, компания сразу заявила, что аддон станет доступен 19 апреля. К всеобщему удивлению, учитывая состояние современной игровой индустрии, обошлось без переносов релиза, и вот, сегодня фанаты приключений Элой получили возможность продолжить исследовать мир.

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Действие дополнения Burning Shores территориально разворачивается в бывшем штате Калифорния. Нас ждут не только новые локации, но и новая сюжетная линия.

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Помним, что официально в России никакие игры Sony не продаются, так что если вы не отличаетесь принципиальностью в вопросе того, как поступать с издателями, фактически прямым текстом заявившими, что российские деньги им не нужны, то дополнение можно получить всем известным окольным путём — сменой региона.