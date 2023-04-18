Многострадальный зомби-боевик Dead Island 2 так долго находился в производстве, что у геймеров возникло чувство чуть ли не сопричастности к происходящему вкупе с надеждой на лучшее. Жанр зомби-боевиков, впрочем, на сегодняшний день избит до полусмерти, и придумать в его рамках что-нибудь новое крайне затруднительно. Вот разработчики из Dambuster Studios и не придумали. Как следует из появившихся сегодня первых обзоров от профессиональных игровых журналистов, Dead Island 2 ничем не удивляет и представляет собой банальный и во многом примитивный зомби-экшен.
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Как пишут обозреватели, в новинке представлено огромное количество расчленёнки, юмора и сражений с заражёнными, но больше ничего примечательного в игре нет. Как итог, средний рейтинг Dead Island 2 на Metacritic составил 72 балла из 100 возможных, ну а на OpenCritic лишь 53 % обозревателей рекомендуют проект к прохождению.
Будут ли в лучшую сторону отличаться оценки уже непосредственно от игроков, узнаем через три дня — 21 апреля — на всех актуальных платформах.