Зомби-боевик Dead Island 2 поступит в продажу уже в эту пятницу, 21 апреля. А если вы об этом вдруг запамятовали, то заботливые разработчики опубликовали соответствующий релизный трейлер, в котором продемонстрировали наше основное занятие в рамках игрового процесса: истребление заражённых всеми возможными способами, большая часть из которых достаточно жестокая, чтобы YouTube выставил видеоролику возрастное ограничение.
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Напомним, что в Dead Island 2 мы попадём в охваченный зомби-заразой Лос-Анджелес, а мы в роли одного из немногих выживших с иммунитетом к вирусу будем выживать и искать спасение. Действие сиквела разворачивается спустя десять лет после событий оригинальной Dead Island.
Первоначально проект был представлен в 2014 году, но затем последовала череда переносов, переходов из рук в руки, смены издателя, перезапуска производства и массы других неприятностей. Как итог, релиз состоится только спустя девять лет после анонса. Будет чудом, если Dead Island 2 по итогу окажется хотя бы минимально достойным продуктом.