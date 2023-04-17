Сделку закроют только в будущем году.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Японская компания SEGA объявила о покупке финской студии Rovio Entertainment, которую знают во всём мире по мобильным играм серии Angry Birds. Сумма сделки — $776 млн, совет директоров Rovio поддержал предложение японцев и рекомендовал акционерам проголосовать за него. Последние уже дали своё согласие и заняты проведением операций по закрытию всей операции.

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Предполагается, что сама сделка будет закрыта в втором квартале 2023-2024 финансовых годов. До того момента она будет проходить проверки на соответствие всем требованиям антимонопольного законодательства. Ранее в Сети, напомним, ходили слухи, что SEGA готова заплатить за Rovio около $ 1млрд, но, как видим, информация не подтвердилась.

Генеральный директор компании SEGA Харуки Сатоми в общении с журналистами заявил следующее: «Среди быстрорастущего игрового рынка мобильные проекты имеют особенно высокий потенциал, и долгосрочной целью нашей компании является расширение в этой области».

Финансовый успех Rovio Entertainment обеспечила серия игр Angry Birds. Первый проект вышел в декабре 2009 года, с тех пор серия игр суммарно была скачано более 1 миллиарда раз. Также финны совместно с Sony Pictures Entertainment выпустили два полнометражных мультфильма «Angry Birds в кино».

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10 марта 2022 года Rovio приняла решение закрыть доступ к своим играм в магазинах приложений на территории России и Республики Беларусь.