Если ничего вообще не ожидать, то можно превзойти ожидания вообще в миллион раз.

Хотя ещё после анонса Hogwarts Legacy стало понятно, что фанаты «Поттерианы» сметут новинку словно горячие пирожки, но на столь стремительные продажи, которые были продемонстрированы после релиза проекта, не рассчитывало даже издательство Warner Bros. Games. В частности, внимательные пользователи заметили, что на странице одного из руководителей издательства в деловой социальной сети LinkedIn упоминается факт 256-процентного превосходства стартовых продаж Hogwarts Legacy относительно ожидавшихся в Warner Bros. Games.

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Что подразумевается под «стартовыми» продажами, не уточняется, но обычно речь идёт о первых двух неделях после релиза новинки. Таким образом, если учесть, что продажи Hogwarts Legacy за первые две недели превысили двенадцать миллионов, то ожидания внутри издательства чуть превышали три миллиона копий.

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Hogwarts Legacy вышла в феврале и получила в целом положительные отзывы, хотя многие не постеснялись и отметили слабую сюжетную линию, скучные интерьеры и в целом неубедительный геймплей.