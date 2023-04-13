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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Суперзлодейский боевик Suicide Squad Kill the Justice League перенесли на 8 месяцев — теперь игра выйдет только в феврале 2024-го
Это было единственно верное решение, учитывая то, что увидели геймеры в превью.
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Когда студия Rocksteady в конце февраля продемонстрировала общественности геймплей своего суперзлодейского боевика Suicide Squad Kill the Justice League, геймеры восприняли увиденное, мягко говоря, без большого энтузиазма. Многие отметили, что происходящее на экране слабо соотносится с принадлежностью к вселенной Batman Arkham, другие оказались раздосадованы применённой разработчиками цветовой гаммой. Предчувствуя большие проблемы с продажами, сегодня Rocksteady, наверняка не без намёка от издательства WB Games, объявила о переносе выхода своего творения. Причём сразу на восемь с лишним месяцев — с 26 мая 2023 года на 2 февраля 2024 года.

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По словам разработчиков, это было непростое, но необходимое решение, дабы удостовериться в том, что проект полностью соответствует высоким стандартам качества. Подробностями игры с нами обещают поделиться уже в ближайшие месяцы.

Столь большой срок явно означает, что Suicide Squad Kill the Justice League во многом будут переделывать. Есть ли у проекта шанс на яркую и продуктивную жизнь, на данном этапе сказать затруднительно.

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Следует напомнить, что это уже второй масштабный перенос Suicide Squad Kill the Justice League. Первоначально проект должен был увидеть свет в 2022 году, затем его отложили до конца весны 2023-го, и вот, теперь до февраля 2024-го. Ничего хорошего подобные пертурбации в игропроме обычно не сулят.

#rocksteady #wb games #suicide squad kill the justice league #warner bros. games
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