The Elder Scrolls Online уже давно стал заменителем будущих одиночных игр серии для фанатов франшизы. Миллионы людей уже побывали в ранее не представленных в «Свитках» локациях и провинциях Тамриэля, и вот, теперь стало известно, что общее количество игроков в TES Online превысило отметку в 22 миллиона человек.
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При этом данный показатель постоянно растёт: например, в июле прошлого года аудитория The Elder Scrolls Online составляла 21 миллион пользователей, а в начале прошлого года — 20 миллионов.
Через два месяца, а если точнее, то 5 июня, в TES Online стартует дополнение Necrom, которое откроет для игроков новые локации и добавит в проект новую сюжетную линию. Релиз The Elder Scrolls Online состоялся весной 2014 года, и списывать игру со счетов разработчики с издателем явно не намереваются.