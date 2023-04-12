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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Приключение The Lord of the Rings Gollum отправилось в печать
Или «на золото», как предпочитают выражаться любители кальки.
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Приключения Голлума, он же Смеагол, становятся всё ближе: не успеем мы и оком (нет, не Саурона) моргнуть, как настанет 25 мая, и все желающие смогут отправиться в Средиземье, чтобы поближе познакомиться со страдающим от раздвоения личности бедолагой. Сегодня, кстати, вышеуказанная дата была зафиксирована, что называется, «в камне»: проект отправился в печать, а это означает, что его дата релиза изменению уже не подлежит — за исключением вмешательства в процесс обстоятельств непреодолимой силы.

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Проект будет доступен на всех актуальных платформах — в том числе и на тех, актуальность которых на сегодняшний день крайне сомнительна.

#daedalic entertainment #the lord of the rings gollum
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Сейчас обсуждают

corsi
21:59
Там так же воюют наемники, из Польши, Грузии, СШП, и так далее. Они обучены и воевать умеют, местные пацаны, пойманые и отправленные на фронт - ну сами понимаете, как воевать будут.
Глава Пентагона считает, что у Украины достаточно средств для проведения контрнаступления
corsi
21:53
Что скажете про аналог DLSS от AMD? И лучи не нужны, и как бы оставить графику уровня начала 10-х годов и играть как на консолях в 30 fps. ))
NVIDIA официально представила RTX 4070: $599, 12Gb, 29 TFLOPs и поддержка DLSS 3
Евгений Сом
21:47
И не просветишь в каком месте я слился и туплю? Прямо тут по тексту. далеко ходить не надо. Не будь уж совсем никчемной трусливой бабой, покажи что у тебя хотя бы зачатки мужика есть или все же полнос...
Cyberpunk 2077 RT Overdrive - тесты самой оптимизированной игры в мире с трассировкой пути
corsi
21:45
Мафия первая была реально годной игрой, вторая часть была слабее, но в целом игра не плохая. Третья - блевотина полная, бросил на половине и играть снова не хочется. Что будет в четвертой и пятой - ст...
Появилась информация о начале разработки Mafia 5
Евгений Сом
21:45
т.е. тебя не устраивает как ты видишь мир? Печально, жить и видеть всю жизнь только срань )))
NVIDIA рекомендует GeForce RTX 40 для Cyberpunk 2077 RT Overdrive и делится результатами тестов
Сергей Алышев
21:45
Согласен
Битва при Рокстере - величайшая битва в истории, о которой мало кто слышал
Сергей Алышев
21:43
Каких 200 тысяч если бы их столько было то римляне просто погибли в лавке. В Британии в то время всего 200 тыс аборигенов было.1 к 8 ещё куда ни шло.
Битва при Рокстере - величайшая битва в истории, о которой мало кто слышал
Kutuz
21:42
Хз если честно как они умудряются выпускать то крайне паршивую в силу своей общей недоделанности и геймплейного занудства третью часть, которую вообще не хочется считать частью именно этой серии, пото...
Появилась информация о начале разработки Mafia 5
KillerOK
21:42
А надо, чтоб стало, как в/на Украине, где не стали терпеть и по полной получили все "блага", о которых им так сладко пели со всех утюгов? И ладно бы ты эту дичь нёс, если бы еще не приключилось майда...
В Казахстане возобновились многотысячные митинги
salexa
21:40
мертвецам уже ничто не поможет,аминь
В Украине нашли возможность производить снаряды для танков и артиллерии несмотря на удары Калибрами
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