Или «на золото», как предпочитают выражаться любители кальки.

Приключения Голлума, он же Смеагол, становятся всё ближе: не успеем мы и оком (нет, не Саурона) моргнуть, как настанет 25 мая, и все желающие смогут отправиться в Средиземье, чтобы поближе познакомиться со страдающим от раздвоения личности бедолагой. Сегодня, кстати, вышеуказанная дата была зафиксирована, что называется, «в камне»: проект отправился в печать, а это означает, что его дата релиза изменению уже не подлежит — за исключением вмешательства в процесс обстоятельств непреодолимой силы.

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Проект будет доступен на всех актуальных платформах — в том числе и на тех, актуальность которых на сегодняшний день крайне сомнительна.