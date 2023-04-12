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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Хоррор Amnesia The Bunker отложили ещё на одну неделю
Уж неделя-то точно решит все проблемы.
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Без переносов релиза, а в особо запущенных случаях — неоднократных — сегодня не обходится практически ни одна видеоигра. Не стала приятным исключением из правила и Amnesia The Bunker. Сначала релиз отложили с марта до 16 мая, сегодня же представители Frictional Games сообщили, что всё равно не успевают, в результате чего релиз задержится ещё на неделю — до 23 мая.

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По словам разработчиков, дополнительная неделя позволит им провести «полировку» игры и удостовериться в том, что проект полностью готов к запуску.

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Напомним, что в Amnesia The Bunker мы в роли солдата Анри Клемана приходим в себя в огромном бункере времён Первой мировой войны и, предоставленные самим себе, не зная плана сооружения, должны найти из него выход. На бумаге идея в целом неплохая, но насколько она будет достойной на деле, узнаем в указанный день на всех актуальных платформах.

#frictional games #amnesia the bunker
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