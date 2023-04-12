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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Bethesda удалила упоминание поддержки русского языка со Steam-страницы Starfield
То есть, теперь даже с «торрентов» качать нет смысла, что ли? Ладно...
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Несмотря на то, что давно уже пора бы успокоиться и взяться наконец-то за голову, начав разгребать сотворённые самостоятельно авгиевы конюшни, антироссийская истерия в коллективном Западе продолжается. Выражается это в том числе в отмене поддержки русских локализаций в новых видеоиграх. С одной стороны, решение вполне закономерное: большинство AAA-игр в России официально больше не продаются в результате ухода издателей с российского рынка, поэтому смысла тратиться на локализацию нет, а с другой — надо всё-таки думать хоть на один шаг вперёд и предполагать возвращение.

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В Bethesda, которая с некоторых пор принадлежит Microsoft, по всей видимости, на возвращение на российский рынок в обозримой перспективе не рассчитывают, поэтому несколько часов назад пользователи Steam заметили, что из описания Starfield в данном сервисе исчезло упоминание поддержки русского языка.

Разработчики и издатель никак данное действие не прокомментировали, но что-то нам подсказывает, что какие бы то ни было комментарии здесь не требуются: всё предельно очевидно.

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Starfield выйдет в свет 6 сентября этого года.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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