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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики Escape from Tarkov рассказали о планах по развитию шутера
Всё в пределах нормы.
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Создатели популярного лутер-шутера Escape from Tarkov провели недавно трансляцию, в рамках которой были озвучены планы по дальнейшему развитию игры. Неравнодушные представители сообщества «Таркова» собрали все обнародованные в рамках стрима сведения и представили всё это единым списком.

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Итак, в ближайшем будущем поклонникам Escape from Tarkov следует ждать следующих изменений:

  • обновление движка — скорость загрузок увеличится, а потребление памяти снизится;
  • множество технических правок по самым разным направлениям — от переработки сетевого кода до упрощения регистрации;
  • поддержка 60 игроков на одной карте, функцию уже протестировали;
  • переработка системы отдачи, может появиться уже грядущим летом;
  • обновлённые графика и звук;
  • целая вереница нового оружия: снайперские винтовки, подствольные гранатомёты, винтовки и многое другое
  • возможность стрелять с левой руки.
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Разработчики также заверили, что core-геймплей Escape from Tarkov тоже подвергнется некоторым изменениям, которые должны будут положительно повлиять на вовлечённость геймеров в игровой процесс.

#escape from tarkov
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