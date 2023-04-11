Создатели популярного лутер-шутера Escape from Tarkov провели недавно трансляцию, в рамках которой были озвучены планы по дальнейшему развитию игры. Неравнодушные представители сообщества «Таркова» собрали все обнародованные в рамках стрима сведения и представили всё это единым списком.
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Итак, в ближайшем будущем поклонникам Escape from Tarkov следует ждать следующих изменений:
- обновление движка — скорость загрузок увеличится, а потребление памяти снизится;
- множество технических правок по самым разным направлениям — от переработки сетевого кода до упрощения регистрации;
- поддержка 60 игроков на одной карте, функцию уже протестировали;
- переработка системы отдачи, может появиться уже грядущим летом;
- обновлённые графика и звук;
- целая вереница нового оружия: снайперские винтовки, подствольные гранатомёты, винтовки и многое другое
- возможность стрелять с левой руки.
Разработчики также заверили, что core-геймплей Escape from Tarkov тоже подвергнется некоторым изменениям, которые должны будут положительно повлиять на вовлечённость геймеров в игровой процесс.