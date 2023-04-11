Это который Overdrive Mode в оригинале.

Как и было обещано, сегодня к Cyberpunk 2077 было применено весомое обновление версии 1.62, главным нововведением которого стал режим трассировки лучей Overdrive Mode («Перегрузка»). При активации данного режима свет в Cyberpunk 2077 начинает работать ещё реалистичнее, тем самым повышая качество картинки. Впрочем, цена такого эстетического удовольствия немаленькая: от геймера потребуется владеть видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4000-й серии или же RTX 3090. Причём даже в этом случае разработчики не гарантируют приемлемую производительность.

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На самом деле, на сегодняшний день далеко не секрет, что правдоподобную трассировку лучей потребительские видеокарты «тянуть» не способны, однако постепенное внедрение данной технологии в видеоигры, пусть и в исключительно маркетинговых и демонстрационных целях, не может не радовать.

Помимо «Перегрузки» трассировки лучей в Cyberpunk 2077 со свежим обновлением добавлен режим сглаживания NVIDIA DLAA, а также технология масштабирования Intel XeSS.

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С тем, как выглядит «перегруженный» Cyberpunk 2077, можно ознакомиться вот в этом материале.