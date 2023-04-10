Завтра в Cyberpunk 2077 появится так называемый Overdrive Mode — усовершенствованный режим трассировки лучей, при котором игра света в проекте будет ещё более качественной. На словах это всё звучит прекрасно, ну а сегодня у нас благодаря труду специализирующегося на технических обзорах современных видеоигр издания Digital Foundry появилась возможность полюбоваться расширенной реализацией трассировки лучей в культовом проекте.
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Как отметили обозреватели, Overdrive Mode делает систему освещения в Cyberpunk 2077 более правдоподобной: игра лишается необъяснимых засветов в одних местах и странных теней в других — всё начинает выглядеть естественнее и, как следствие, технологичнее. За технологичность, впрочем, придётся платить: системные требования при активации Overdrive Mode теряют последние оттенки вменяемости.
Впрочем, сейчас большинство фанатов Cyberpunk 2077 ждут не обновлений в технической части, а выхода крупного сюжетного дополнения Phantom Liberty. Подробности дополнения огласят в июне, ну а релиз состоится когда-нибудь в среднесрочной перспективе; хотелось бы верить, что в текущем году.