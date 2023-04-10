Лучше поздно, чем никогда.

Наверное, в геймерском сообществе нет другого такого вызывающего неподдельную ярость программного «продукта», как система DRM-защиты Denuvo. Большинство игроков винят Denuvo в негативном влиянии на производительность, представители клана «Весёлый Роджер» же находят в себе наглость обвинить разработчиков и издателей в организации препятствий в деле создания «народных» версий игр. В любом случае, голосовать в современном мире за всё принято кошельком, и если наличие Denuvo кого-то не устраивает, то следует устраивать экономический бойкот. Как бы то ни было, в отношении Resident Evil Village эта тема более неактуальна: Denuvo из неё официально убрали.

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Примечательно, что Capcom сделала это без официального объявления, по-тихому. Факт изменений в файлах, а конкретно — в значительно «похудевшем» исполняемом файле, что является главным свидетельством удаления Denuvo, заметили в издании DSO Gaming. Очевидно, что Capcom не видит в данном действии ничего, что имеет смысл оглашать публично. А это само по себе похвально.

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Resident Evil Village вышла в мае 2021 года. Таким образом, на принятие единственно верного решения Capcom потребовалось без малого два года.