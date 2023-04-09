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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсирован Forgive Me Father 2 — сиквел концептуального шутера с забойным саундтреком и нетипичным визуалом
Авторы тоже вдохновлялись творчеством Говарда Лавкрафта.
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Разработчики из студии Byte Barrel совместно с издательством Fulqrum Publishing анонсировали сиквел концептуального шутера Forgive Me Father, вдохновлённого DOOM, Borderlands и творчеством писателя Говарда Филлипса Лавкрафта. По случаю анонса был представлен небольшой тизер, в котором самого геймплея показали лишь чуть — секундную анимацию перезарядки револьвера.

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Forgive Me Father 2 создаётся по лекалам первой части, о чём авторы недвусмысленно заявляют прямо на странице проекта в Steam. Сюжетная кампания продолжит историю персонажа по имени Жрец из первой части.

Визуальный стиль второй части Forgive Me Father берёт всё самое лучшее из оригинала. Каждый кадр игры выглядит как страница из мрачного комикса, а улучшенные спрайты спецэффектов и модели персонажей должны положительно сказаться на общении геймера с шутером.

Боевая система шутера от Byte Barrel позволяет установить геймеру свой собственный стиль игры и собрать «смертоносный арсенал» с большим выбором разных единиц оружия. Для каждой пушки проектируется её улучшенная версия, предназначенная для того, чтобы «сеять хаос и уничтожать врагов». Тут и разрушительные дробовики, смертоносные винтовки, зажигательные патроны и другие эффектные вещи.

«Всепоглощающее безумие — лучший друг игрока в Forgive Me Father 2 и одновременно злейший враг. Примите безумие и станьте сильнее с помощью динамической системы усиления. Усильте себя, выбирая новые разблокировки по пути, и пробивайте полчища врагов с дикой энергией!

Оцените удивительно подходящее сочетание мощных риффов электрогитары и энергичных барабанов, подчеркивающих мрачную атмосферу Лавкрафта. Уничтожайте полчища безумных культистов и сражайтесь с невообразимым древним злом, слушая оригинальный саундтрек, который заставит вас часами трясти головой», — так описывают геймплей своего грядущего шутера разработчики из Byte Barrel.

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Даты релиза у Forgive Me Father 2 пока нет, но за всеми подробностями и первыми скриншотами стоит обратиться к официальной страничке проекта в Steam.

#fulqrum publishing #byte barrel #forgive me father 2
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