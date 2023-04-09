Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Создатели Call of Duty изначально планировали выпустить сиквел Advanced Warfare
Но в итоге получилась WWII.
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Asus 3060 за 30 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке

В 2014 году в свет вышла Call of Duty Advanced Warfare про сравнительно недалёкое будущее, в котором нашлось место экзоскелетам, «умным» автоматам и прочим элементам научной фантастики в области военного и в целом промышленного развития. Несмотря на любопытный сеттинг и продуманную сюжетную линию, проект получил сдержанные оценки пользователей. Тем не менее, первоначально разработчики из студии Sledgehammer Games планировали выпустить сиквел Advanced Warfare, но впоследствии коллектив перевели на производство Call of Duty WWII, которая получила ещё более жёсткие отзывы, тем самым ещё сильнее закрепив за Sledgehammer статус бракоделов.

реклама

О том, что планы на сиквел действительно существовали, но им не суждено было сбыться, поведал бывший творческий руководитель студии Брет Роббинсон в своей беседе с ведущим YouTube канала MinnMax.

Необходимо отметить, что, по словам Роббинсона, инициатива о выпуске WWII шла снизу — то есть, непосредственно от разработчиков из Sledgehammer, а Activision лишь удовлетворила их желание. Проще говоря, Sledgehammer сама виновата в том положении, в котором находится сейчас.

рекомендации
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ходят слухи, что идея о производстве сиквела Advanced Warfare ещё жива внутри Sledgehammer, но никаких подробностей на сегодняшний день пока нет.

#activision #sledgehammer games #sledgehammer #call of duty wwii #call of duty advanced warfare
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Популярность Call of Duty Warzone 2 стремительно снижается
В разработке может находиться ответвление Call of Duty с Гоустом в главной роли
Инсайдер: новая Call of Duty под кодовым названием «Юпитер» выйдет в текущем году — разработка поручена Sledgehammer Games
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Бюджетный, "народный" ПК за 55 тысяч
44
Украина может отменить весеннее контрнаступление – в Die Welt назвали главные проблемы ВСУ
11
В чем проблемы школьного образования в России и кто больше всего страдает от них
21
Лучшая игровая сборка апреля за 120 тысяч рублей – ультимативная графика в 2К и высокий потенциал
5
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
99
Моё большое тестирование процессоров Intel под Socket 478 с картинками
28
F-35 ВВС США и ЗРК "Праща Давида" будут охранять границы НАТО в Финляндии от атак ВС России
18
Французские Lada для ралли-рейдов
1
Улучшилась ли Warzone 2 во втором сезоне
+
О тёплых и пушистых символах Пасхи
3

Сейчас обсуждают

Забивайкин
16:19
Заклинания не всегда помогают... "Никто и никогда" вообще звучит смешно. Может ты лично и не отдашь, сегодня, а завтра глядишь отдашь. Или спрашивать не будудт. Или придется выбирать меньшее из зол. ...
Зеленский назвал «безальтернативным» переход Крыма под контроль Украины
REY_B_
16:18
Причём никакого дополнительного софта не нужно было....
GeForce RTX 5090 получит 100 млрд транзисторов, память GDDR7 и будет в 2 раза быстрее RTX 4090
REY_B_
16:16
У меня LG. Там 3D поляризационное. Очки от КиноМакса подходят. В своё время его ругали за низкое разрешение. Но с 4К такой проблемы уже нет.
GeForce RTX 5090 получит 100 млрд транзисторов, память GDDR7 и будет в 2 раза быстрее RTX 4090
REY_B_
16:14
Но только это следствие, а не причина. - Причина в экономике какого-нибудь "среднего городка". Который конечно работает, и основательно покрывает свои потребности... Но почти ничего не производит на п...
Россия сократила добычу нефти больше, чем объявляла официально - Bloomberg
Seln
16:13
После ухода нормальных авторов разбежалась коренная аудитория сайта. После прихода заглота разбежались её остатки и пришли шишкобеки всякие. После прихода чат-гпт сбежал даже унитазик. Сейчас сбежит м...
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
REY_B_
16:10
БД должна быть облачной. Если БД, это лист Экселя, то и без ИИ легко взламывается.
Пароли защищают всё хуже из-за взламывающего их искусственного интеллекта
Виктор Упырев
16:10
ЧТО это ГОВНО делает на Оверах? Мир совсем сошел с ума?
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
usr721
16:08
Как сбили самолеты, если их у укров давно нет?
Российский пилот Су-27 в ходе одного воздушного вылета поразил 2 вертолёта и 1 самолёт ВВС ВСУ
Рики Тиkи
16:06
как отличить бота на оверах?- у него всегда зеленые оценки)
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
usr721
16:04
Вашингтон и Пекин тоже, не хотят почему-то…
ЧВК "Вагнер" перекрыл дорогу жизни для ВСУ в Бахмуте, вынуждая перейти на грунтовые линии снабжения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем