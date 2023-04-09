Но в итоге получилась WWII.

В 2014 году в свет вышла Call of Duty Advanced Warfare про сравнительно недалёкое будущее, в котором нашлось место экзоскелетам, «умным» автоматам и прочим элементам научной фантастики в области военного и в целом промышленного развития. Несмотря на любопытный сеттинг и продуманную сюжетную линию, проект получил сдержанные оценки пользователей. Тем не менее, первоначально разработчики из студии Sledgehammer Games планировали выпустить сиквел Advanced Warfare, но впоследствии коллектив перевели на производство Call of Duty WWII, которая получила ещё более жёсткие отзывы, тем самым ещё сильнее закрепив за Sledgehammer статус бракоделов.

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О том, что планы на сиквел действительно существовали, но им не суждено было сбыться, поведал бывший творческий руководитель студии Брет Роббинсон в своей беседе с ведущим YouTube канала MinnMax.

Необходимо отметить, что, по словам Роббинсона, инициатива о выпуске WWII шла снизу — то есть, непосредственно от разработчиков из Sledgehammer, а Activision лишь удовлетворила их желание. Проще говоря, Sledgehammer сама виновата в том положении, в котором находится сейчас.

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Ходят слухи, что идея о производстве сиквела Advanced Warfare ещё жива внутри Sledgehammer, но никаких подробностей на сегодняшний день пока нет.