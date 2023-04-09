Держась в тренде, представители Respawn Entertainment совместно с Electronic Arts почти за три недели до релиза Star Wars Jedi Survivor опубликовали «финальный» геймплейый видеоролик новинки. Целей у подобного видео две: ознакомить с действующими лицами и их высшими целями в противостоянии, а также продемонстрировать, на что способен наш главный герой.
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А способен он на многое: поскольку действие Jedi Survivor разворачивается спустя несколько лет после событий «Павшего Ордена», наш главный герой Кэл Кестис в плане способностей уже полностью соответствует статусу мастер-джедая, умея не только профессионально обращаться со световым мечом, но и активно применяя шарокий спектр способностей Силы.
Релиз Star Wars Jedi Survivor состоится 28 апреля на актуальных платформах. Решение о производстве сиквела было принято практически сразу после выхода Jedi Fallen Order, так что справедливо будет предположить, что так изначально и задумывалось.