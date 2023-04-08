Благодарить за это следует старт лиги «Горнило» (Crucible).

Несмотря на почтенный возраст, ролевой экшен Path of Exile продолжает развиваться и радовать геймеров по всему свету. Вчера вечером в игре стартовала новая лига «Горнило», и вот, как и следовало ожидать, данное событие не могло не поспособствовать резкому росту «онлайна»: несколько часов назад в Path of Exile в Steam одновременно присутствовали свыше 211 тысяч пользователей, что стало для проекта новым абсолютным рекордом.

реклама

Важно понимать, что Path of Exile помимо Steam также распространяется посредством своего собственного загрузчика («лончера»), так что реальные показатели «онлайна» могут кратно превосходить указанные выше.

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Этой осенью Path of Exile будет отмечать десятилетний юбилей. Проект появился в 2013 году и стал глотком свежего воздуха для любителей Diablo, раздосадованных крайне неудачной с точки зрения фанатов франшизы реализацией Diablo III.