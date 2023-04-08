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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Path of Exile установила новый рекорд «онлайна» в Steam
Благодарить за это следует старт лиги «Горнило» (Crucible).
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Несмотря на почтенный возраст, ролевой экшен Path of Exile продолжает развиваться и радовать геймеров по всему свету. Вчера вечером в игре стартовала новая лига «Горнило», и вот, как и следовало ожидать, данное событие не могло не поспособствовать резкому росту «онлайна»: несколько часов назад в Path of Exile в Steam одновременно присутствовали свыше 211 тысяч пользователей, что стало для проекта новым абсолютным рекордом.

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Важно понимать, что Path of Exile помимо Steam также распространяется посредством своего собственного загрузчика («лончера»), так что реальные показатели «онлайна» могут кратно превосходить указанные выше.

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13600K дешевле 30 тр в Регарде

Этой осенью Path of Exile будет отмечать десятилетний юбилей. Проект появился в 2013 году и стал глотком свежего воздуха для любителей Diablo, раздосадованных крайне неудачной с точки зрения фанатов франшизы реализацией Diablo III.

#path of exile #grinding gear games
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