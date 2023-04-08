Несмотря на почтенный возраст, ролевой экшен Path of Exile продолжает развиваться и радовать геймеров по всему свету. Вчера вечером в игре стартовала новая лига «Горнило», и вот, как и следовало ожидать, данное событие не могло не поспособствовать резкому росту «онлайна»: несколько часов назад в Path of Exile в Steam одновременно присутствовали свыше 211 тысяч пользователей, что стало для проекта новым абсолютным рекордом.
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Важно понимать, что Path of Exile помимо Steam также распространяется посредством своего собственного загрузчика («лончера»), так что реальные показатели «онлайна» могут кратно превосходить указанные выше.
Этой осенью Path of Exile будет отмечать десятилетний юбилей. Проект появился в 2013 году и стал глотком свежего воздуха для любителей Diablo, раздосадованных крайне неудачной с точки зрения фанатов франшизы реализацией Diablo III.