Весь прогресс и предметы разрешат перенести, что очень хорошо.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Разработчики из 1C Game Studios сообщили о скором выходе своего тактического сетевого шутера «Калибр» в цифровом магазине Steam. Проект там появится уже 12 апреля и получит полный перевод на русский и английский языки.

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Впервые информация о скором появлении «Калибра» в Steam была представлена разработчиками ещё пару недель назад. Приятно, что пользователи смогут привязать свой аккаунт к учётной записи в Steam. Есть обратный пример: несколько лет назад Wargaming выводила свой World of Tanks в магазине Valve, но не дала игрокам возможности перенести весь свой прогресс в Steam-версию. Создатели «Калибра» так поступать не стали: весь прогресс и предметы при связке аккаунтов сохранятся, а версии игры с сайта и в сервисе Valve отличаться не будут.

Заход в Steam сотрудники 1C Game Studios объясняют очень просто: преимущества использования платформы Valve с её достижениями, обсуждениями и прочими вещами стали слишком привычными для геймеров, чтобы отказываться от них навсегда.

По случаю прихода в Steam в шутере «Калибр» стартует специальное событие «Добро пожаловать в Steam», которое продлится до 19 апреля и позволит заработать суммарно 3200 монет. Для этого придётся заходить в игру и выполнять специальное задание.

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На данный момент «Калибр» доступен только через официальный сайт, открытое бета-тестирование шутера идёт с октября 2019 года. А ещё 5 апреля игра получила обновление 0.20.0, с изменениями и добавлениями которого можно ознакомиться по данной ссылке.