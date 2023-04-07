Оно и понятно.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Компания Blizzard решила прекратить дальнейшую поддержку ролевой игры Diablo III — после завершения 29 сезона новый контент для неё выпускать не будет. Причина для такого решения вполне очевидная, ведь четвёртая часть поступит в продажу уже 6 июня.

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После завершения 29 сезона Diablo III больше не будет снабжаться новыми косметическими предметами, механиками и функциями. Вместо этого разработчики планируют добавить в игру «ремикс» функций и наград, которые появлялись на протяжении последних девяти лет. Наконец, авторы дали понять, что финальный сезон по запланированным событиям и активностям будет откровенно проигрывать всем предыдущим. Опять же, всё логично: основные силы и ресурсы окончательно и бесповоротно перебросят на поддержку Diablo IV.

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Diablo IV выйдет 6 июня на ПК, Xbox и PlayStation.