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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Тираж ремейка Resident Evil 4 перевалил за четыре миллиона копий
На это новинке понадобилось всего две недели.
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Resident Evil — это такая торговая марка, которая сама по себе привлекает внимание геймеров, а если созданная по ней игра ещё и оказывается достойной, то успех обеспечен. Вот и ремейк Resident Evil 4 как одной из самых любимых фанатами частей серии, смог порадовать компанию Capcom, сообщившую сегодня, что тираж новинки преодолел отметку в четыре миллиона экземпляров.

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И хотя результат отличный, но темп продаж многократно снизился: релиз ремейка Resident Evil 4 состоялся 24 марта, и всего за первые два дня было продано три миллиона копий. Таким образом, четвёртый миллион копий проект «добирал» в течение одиннадцати дней.

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Игра доступна на всех актуальных платформах, а сегодня для неё вышло свежее обновление, добавившее популярный среди фанатов франшизы режим «Наёмники».

#capcom #resident evil 4 #resident evil 4 remake
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