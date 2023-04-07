На это новинке понадобилось всего две недели.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Resident Evil — это такая торговая марка, которая сама по себе привлекает внимание геймеров, а если созданная по ней игра ещё и оказывается достойной, то успех обеспечен. Вот и ремейк Resident Evil 4 как одной из самых любимых фанатами частей серии, смог порадовать компанию Capcom, сообщившую сегодня, что тираж новинки преодолел отметку в четыре миллиона экземпляров.

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И хотя результат отличный, но темп продаж многократно снизился: релиз ремейка Resident Evil 4 состоялся 24 марта, и всего за первые два дня было продано три миллиона копий. Таким образом, четвёртый миллион копий проект «добирал» в течение одиннадцати дней.

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Игра доступна на всех актуальных платформах, а сегодня для неё вышло свежее обновление, добавившее популярный среди фанатов франшизы режим «Наёмники».