Несмотря на то, что первоначальный анонс шутера XDefiant от Ubisoft состоялся ещё в позапрошлом году, ничего внятного за прошедшее время в его отношении издательство так и не продемонстрировало. Возможно, ситуация будет исправлена на следующей неделе — 13 апреля — в день, на который Ubisoft назначила проведение презентации проекта, считающегося в компании перспективным и вообще «глотком свежего воздуха».
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Что конкретно собираются показать в ходе презентации, не уточняется, однако известно, что в тот же день в XDefiant начнётся продолжительное закрытое бета-тестирование, в ходе которого нас ждёт масса публикаций от стримеров и прочих «создателей контента». Именно они и станут основными источниками информации об XDefiant.
Сроками релиза проекта Ubisoft с общественностью пока не делится.