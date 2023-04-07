В начале 2021 года в Steam по программе раннего доступа в продажу поступил космический шутер Everspace 2. Проект явно «засиделся» в данном статусе, но несколько часов назад ситуация была исправлена: отныне Everspace 2 избавлена от таблички «Ранний доступ» и стала полноценной готовой к прохождению игрой.
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В своём текущем виде Everspace 2 подразумевает одиночную кампанию на несколько десятков часов прохождения, а также массу сторонних заданий. Сетевой функциональности у Everspace 2 нет.
За время пребывания в Steam проект успел обрести пусть и небольшую, но при этом верную аудиторию, которая оценила Everspace 2 на 87 баллов из 100 возможных. Скорее всего, в ближайшие часы и дни шутер ожидают рекордные показатели «онлайна».
До 13 апреля Everspace 2 в Steam можно приобрести с 10-процентной скидкой, или за 1 440 рублей. Если, конечно, вы готовы искать окольные пути пополнения своего Steam-кошелька.