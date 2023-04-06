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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В базе данных Steam обнаружили упоминание проекта с подзаголовком New Vegas 2
Причём не где-то, а на странице Fallout 4.
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Фанаты серии Fallout давно мечтают о сиквеле New Vegas, однако дальше слухов и домыслов дело пока не доходило. Возможно, мечта геймеров всё же исполнится, и на днях намёк на это был обнаружен в базе данных Steam, причём не где-то, а в разделе Fallout 4. В частности, 4 апреля внимательные пользователи заметили добавление массы контента с подзаголовком New Vegas, тогда как 5 апреля весь этот контент был удалён.

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Хотя данное известие выглядит многообещающе, нельзя воспринимать его в отрыве от появившейся в октябре прошлого года официальной новости от Bethesda о разработке графического обновления для Fallout 4, релиз которого должен состояться в текущем году. Не исключено, что подозрительными действиями в базе данных Steam скрывается именно подготовка к выходу соответствующего обновления, в состав которого могут включить контент из «Нью-Вегаса».

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Обычно все столь громкие известия предварительно утекают в Сеть благодаря инсайдерам, однако в отношении New Vegas 2 никаких утечек не было. Можно, конечно, предположить, что Bethesda идеально скрывает свои намерения, но куда вероятнее, что в базе данных Steam геймеры вместо действительного увидели желаемое.

#bethesda softworks #fallout new vegas
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