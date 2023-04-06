Разработчики из компании Mundfish объявили о выходе обновления 1.4.0.0 для шутера Atomic Heart. Апдейт вышел 5 апреля в Steam и на консолях, сроки выхода на площадке VK Play ещё стоит уточнить.
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В свежем патче авторы постарались устранить ключевые технические огрехи, на которые чаще всего жаловались игроки. Например, в Atomic Heart появилась возможность настраивать размер субтитров и элементов HUD. А на консолях PS5 и Xbox Series X|S появилась поддержка режима со 120 кадрами/с.
В техническом плане патч 1.4.0.0 действительно многое правит. Он улучшает качество теней, обновляет шейдеры и анимации, а также устраняет мелкие недочёты, связанные с отображением тела персонажа при игре с высоким полем зрения (FOV).
В обновлённом Atomic Heart исправлена проблема, из-за которой в комнатах сохранения на телевизорах не показывались мультфильмы. Наконец, большое количество мелких багов тоже было устранено.
Напомним, несколько дней стало известно о снижении цены Atomic Heart на ПК — скидка составила 20-25 % в зависимости от издания.