Смысла в нём уже год как нет.

Весной прошлого года Electronic Arts объявила о прекращении продаж своих игр в России, в ноябре того же года закрыла своё российское представительство, ну а сегодня стало известно о финальном этапе в этой истории — о ликвидации российского юридического лица компании (ООО «Электроник артс»). Информация об этом зафиксирована в едином государственном реестре юридических лиц.

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Стоит отметить, что свой российский офис Electronic Arts фактически закрыла ещё в 2019 году в ходе так называемой реструктуризации и оптимизации расходов, передав российский рынок в ведение единого офиса, занимающегося рынками Восточной Европы.

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Официально Electronic Arts появилась в России в 2007 году. Теперь же российский рынок, будучи одним из основных по объёму продаж в Европе, полностью выпал из сферы деятельности издательства. Судя по действиям EA, возвращаться на него она, по крайней мере, в обозримой перспективе, не собирается. Что ж, как говорится, хозяин — барин: нежелание противиться политическому давлению и не к таким последствиям приводит.