На это проекту потребовалось полтора года пребывания в раннем доступе.

Несмотря на то, что «роглайт» Darkest Dungeon II предназначен на очень узкой аудитории больших ценителей, в целом результаты её продаж при учёте данного обстоятельства, а также принимая во внимания факт пребывания игры в раннем доступе, можно назвать достойным. Сегодня разработчики проекта из студии Red Hook поведали о том, что тираж их творения перевалил за 300 тысяч копий.

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На это потребовалось около полутора лет пребывания в раннем доступе. Иными словами, сиквел продаётся гораздо менее впечатляющими темпами, чем в своё время продавалась оригинальная Darkest Dungeon II.

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Как бы то ни было, полноценный релиз состоится 8 мая, тогда-то и узнаем, есть ли у сиквела шансы превзойти первую часть в экономическом плане.