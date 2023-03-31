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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
СМИ: российские игровые компании собираются просить господдержки для выхода на рынок Китая
Нюансы? Конечно, есть.
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29 марта в АНО «Цифровая экономика» состоялась стратегическая сессия, ключевой темой которой стало продвижение российского ПО за границей. Как сообщает издание «Коммерсантъ», по итогам встречи участники рынка сформировали предложения для правительства по данному вопросу.

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Участники рынка намерены выходить на рынок КНР, где для этого нужно выполнять ряд условий. Так, компании хотят проходить цензуру китайских регуляторов в обход общей очереди, иначе одобрения, по их оценкам, придётся ждать три-пять лет. Есть вариант получения доступа к рынку через внутренних компаний-агентов, но в таком случае они могут забирать до 80 % доходов.

На стратегической сессии, посвящённой проблемам продвижения российского ПО за рубежом, в первую очередь в ЕЭАС и БРИКС, были озвучены просьбы по предоставлению господдержки для создания нескольких MMO. Ещё было высказано предложение по созданию совместных проектов с китайскими компаниями по разработке видеоигр, а также выделение 50 особых лицензий в год для ускоренного выхода российских видеоигр на рынок КНР.

«Очередь за разрешениями растянулась на три—пять лет вперед. Мы просим, чтобы правительство добилось для российских издателей особого порядка, который позволит обойти очередь», — объяснил ситуацию с перспективами выхода на китайский рынок опрошенный «Коммерсантом» инсайдер. Он также уточнил, что АНО «Цифровая экономика» также собирает предложения индустрии, чтобы направить их вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. А в Минцифры, VK и АНО «Цифровая экономика» отвечать на запросы журналистов не стали.

«Коммерсантъ» напоминает, что вопрос выхода российских разработчиков в КНР обсуждается не первый год. В марте издание «Ведомости», например, писало, что издатели и студии на заседаниях рабочих групп в Минцифры говорили о необходимости поддержки в данном направлении. Вопрос также поднимался на совещании с представителями администрации президента в 2022 году.

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Источник «Коммерсанта», знакомый с ходом текущего обсуждения поддержки, утверждает, что «переговоры с китайскими коллегами уже были, прошли результативно».

#минцифры #российское по
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