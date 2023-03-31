Много изменений, всё как обычно.

Разработчики из студии Grinding Gear Games провели вчера, 30 марта, трансляцию, в рамках которой было представлено обновление «Горнило» для Path of Exile. Релиз апдейта должен состояться 7 апреля на Windows и macOS, а также 13 апреля на Xbox и PlayStation.

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Обновление «Горнило» расскажет о древних титанах, которые ранее сформировали поверхность Рэкласта. Геймерам предоставят возможность перековывать силу титанов в своё оружие, что должно стать основной механики лиги «Горнило». Направлять силу титанов в оружие можно будет с помощью Кузен Корнила, расположенных по всему Рэкласту. Когда игрок найдёт одну из них, то ему придётся вступить в битву.

В обновлении «Горнило» игроки также смогут встраивать собственные древа пассивных умений. Опыт для этого потребуется получать в ходе схваток в Кузнях Горнила. Ещё в игре появится высокоуровневая область Кузня Титанов, в которой игроки смогут расплавлять оружие, объединяя его пассивное древо Горнила с древом другого оружия.

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На дереве Атласа появится возможность использовать врата. Это также позволит изучать таланты, которые находятся в противоположной области древа. Разработчики Path of Exile намерены переработать механики Разлома и Бездны, а также класс Восхождения — Следопыта и Диверсанта. В игре появится девять дополнительных умений ваал и более десяти уникальных предметов. Обо всех остальных особенностях обновления «Горнило» можно прочитать на официальном сайте игры.