Получается, всё хорошо и без новых игр.

Поляки из CD Projekt опубликовали отчёт с финансовыми результатами по итогам деятельности за 2022 год. Официальный документ уже размещён на официальном сайте разработчиков.

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Общая выручка группы компаний составила 952,6 миллиона злотых (около 222 миллионов долларов) — утверждается, что это второй лучший год за всю историю. Чистая прибыль достигла отметки в 347 миллионов злотых (или 81 миллион долларов), что на 66 % больше, чем в 2021-м. Операционная прибыль составила чуть выше 377 миллионов злотых (около 88 миллионов долларов).

Финансовый директор Петр Нелюбович заявил, что группа компаний CD Projekt смогла выйти на такие показатели даже несмотря на отсутствие релизов. Напомним, в 2022 году были выпущены некстген-обновления для Cyberpunk 2077 и третьего «Ведьмака 3». Зато в будущие проекты поляки уже инвестировали свыше 200 миллионов злотых, что составляет около 46 миллионов долларов.

Нам также известно, что по состоянию на сентябрь 2022-го общие продажи ролевого экшена Cyberpunk 2077 превысили 20 миллионов копий. Проект покупали заметно охотнее по сравнению с 2021-м. Генеральный директор Адам Кичиньски уверен, что на это во многом повлиял выход аниме-сериала Edgerunners.

Что до третьего «Ведьмака», то его темпы продаж снизились по сравнению с предыдущими годами. Это долго было когда-нибудь случиться, ведь игра вышла ещё в 2015 году. В любом случае, разработчиков устраивает, что «Дикая Охота» даже спустя восемь лет после релиза будоражит умы геймеров.

По новым проектам от CD Projekt важно знать, что руководство группы компаний намерены внедрить в них онлайн-элементы. В каком виде это будет реализовано — пока не совсем понятно. Дела у CD Projekt идут настолько хорошо, что разработчики рассказали о планах открыть ещё одно подразделение, которое будет находиться в Северной Америке.

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Что до Cyberpunk 2077, то первые существенные подробности о большом дополнении Phantom Liberty будут обнародованы в июне текущего года. Релиз DLC должен состояться до конца текущего года.