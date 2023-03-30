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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Первые подробности дополнения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty появятся в июне
Анонс подробностей. Современный геймдев и на такое способен.
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Мы уже давно знаем, что CD Projekt RED вовсю корпит над крупным дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. До релиза ещё надо постараться дожить, но первые официальные подробности дополнения начнут поступать уже летом — в июне, если чуть точнее, о чём официально сообщили представители студии.

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В детали CD Projekt RED пока вдаваться не стала, и это правильно: информация о видеоигре должна быть сюрпризом, иначе люди начинают фантазировать лишнее и потом расстраиваться от несбывшейся мечты. Так что информацию надо подавать своевременно, не торопясь.

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По плану, дополнение Phantom Liberty выйдет до конца текущего года и станет крупнейшим из всех, за которые отвечала CD Projekt RED. Действие аддона развернётся в новом районе Найт-Сити, а одним из действующих лиц станет секретный агент Соломон Рид, которому вместе с нашим главным героем Ви предстоит выполнить опасное и очень ответственное задание.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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