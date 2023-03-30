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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
GamesVoice показала геймплей Hogwarts Legacy с русской озвучкой
Озвучка неофициальная, но при этом профессиональная.
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В феврале стало известно, что студия GamesVoice, занимающаяся созданием русской локализации видеоигр, которые по тем или иным причинам были её лишены, подготовит озвучку для Hogwarts Legacy, которую многие считают главным игровым проектом текущего года. Процесс вовсю идёт, и вот, сегодня представители студии в 22-минутном геймплейном видеоролики продемонстрировали общественности первые результаты своей работы.

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Необходимо отметить, что хоть озвучка неофициальная, но она при этом остаётся профессиональной: к процессу привлечены актёры озвучания, поэтому мы можем слышать знакомые голоса.

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Как долго займёт процесс полного завершения локализации, неясно, но GamesVoice постарается сделать это до конца текущего года. Сама Hogwarts Legacy вышла 10 февраля и получила в основном позитивные пользовательские оценки.

#hogwarts legacy
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А какой смысл выбирать между двцмя кусками говна?! Все что с шильдиком amd просто мусор))
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хахахер
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