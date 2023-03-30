В феврале стало известно, что студия GamesVoice, занимающаяся созданием русской локализации видеоигр, которые по тем или иным причинам были её лишены, подготовит озвучку для Hogwarts Legacy, которую многие считают главным игровым проектом текущего года. Процесс вовсю идёт, и вот, сегодня представители студии в 22-минутном геймплейном видеоролики продемонстрировали общественности первые результаты своей работы.
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Необходимо отметить, что хоть озвучка неофициальная, но она при этом остаётся профессиональной: к процессу привлечены актёры озвучания, поэтому мы можем слышать знакомые голоса.
Как долго займёт процесс полного завершения локализации, неясно, но GamesVoice постарается сделать это до конца текущего года. Сама Hogwarts Legacy вышла 10 февраля и получила в основном позитивные пользовательские оценки.