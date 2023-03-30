Или примерно через год после выхода в EGS.

Эксклюзивность игр для тех или иных платформ — это практика, от которой надо отказываться, однако современная игровая промышленность наоборот делает всё возможное, чтобы максимально отделить платформы друг от друга. К счастью, в большинстве случаев это пока происходит на временных условиях, как, например, в случае с Evil Dead The Game, которая в мае прошлого года вышла на PC в качестве эксклюзива Epic Games Store, а теперь готовится к релизу в Steam. Сегодня разработчики игры сообщили о том, что Steam-релиз состоится 26 апреля.

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Несмотря на то, что релиз состоялся меньше года назад, к выходу в Steam будет подготовлена GotY-версия Evil Dead The Game, в которую включат весь вышедший на сегодняшний день дополнительный контент.

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Evil Dead The Game в прошлом году получила сдержанные оценки прессы и несдержанные оценки конечных игроков. В основном геймеры жаловались на обилие багов, слабый геймплей без единой новой идеи, и в целом неуверенную реализацию видеоигры по культовой хоррор-франшизе.