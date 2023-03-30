Electronic Arts сообщила, что в рамках реструктуризации и оптимизации работу в компании потеряет около 6 % штата. Напомним, на конец марта прошлого года в EA работало 12900 человек. Получается, что около 775 сотрудников придётся искать новое место работы.
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Генеральный директор компании Эндрю Уилсон во внутреннем письме для сотрудников пояснил, что для Electronic Arts сейчас крайне важно заняться развитием игр с большими сообществами.
Реструктуризация Electronic Arts должна завершиться к концу сентября текущего года. Напомним также, что уже 28 апреля издательство выпустит горячо ожидаемую Star Wars Jedi: Survivor. Проект должен поступить в продажу 28 апреля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Сокращения сотрудников Electronic Arts — всего лишь очередной «звоночек» о происходящем в индустрии. С начала текущего года мы получили уже десятки заявлений от крупных IT-компаний по поводу «реструктуризаций», «смены приоритетов» и других вещей. Во всех случаях речь шла о банальных увольнениях по причине ухудшения экономических показателей на фоне глобальной рецессии. То ли ещё будет.