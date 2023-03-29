В Сети появилась информация о том, что кипрская студия Mundfish получила 7 миллионов долларов за эксклюзивный запуск шутера Atomic Heart на площадке VK Play в России. Основатель одного известного русскоязычного игрового портала Гаджи Махтиев, который и «слил» эти сведения, уже ограничил доступ к публикации (или ограничил к нему доступ). Он также указал на тот факт, что Atomic Heart уже заработала 10 миллионов долларов в VK Play.
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В самом VK отвечать на вопросы журналистов разных изданий не стали, сославшись на то, что «компания не раскрывает коммерческие условия, достигнутые в рамках этой сделки». Также в марте журналист и блогер Алексей Макаренков заявил, что VK Play уже отбила затраты на права и на продвижение Atomic Heart «с хорошим запасом».
В дополнение ко всему, студия Mundfish собирается в ближайшем будущем выпустить видео о разработке Atomic Heart. Первый тизер масштабного видеопроекта уже доступен для просмотра — кадры, там показанные, были записаны во время создания шутера. В ролике можно, например, увидеть репетиции девушек, сыгравших Балерин, а также рабочие места сотрудников.
Сам фильм о разработке Atomic Heart должен быть выпущен «скоро» — авторы не торопятся раскрывать сроки его публикации.