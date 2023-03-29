Компания Capcom у себя на официальном сайте раскрыла информацию по мировым продажам ремейка экшена Resident Evil 4. Уже сейчас можно с уверенностью заявить, что проект нашёл более 3 миллионов покупателей. На достижение данного результата ему потребовалось всего два дня.
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Для сравнения, у Resident Evil Village и ремейка второй части на достижение показателя в 3 миллиона проданных копий ушло четыре дня. Общие продажи хоррор-сериала по состоянию на 31 декабря 2022 года составили 135 млн копий. Напомним также, ранее ремейк Resident Evil 4 чуть ранее возглавил британский чарт, а ещё стать самым успешным релизом в Steam среди всех проектов серии.
«После биологической катастрофы в Раккун-Сити прошло шесть лет. Агента Леона С. Кеннеди, пережившего те события, отправили на задание по спасению похищенной дочери президента. В попытках отыскать её он оказывается в укромной европейской деревеньке, где с местными жителями творится что-то не то. Сорвите занавес с этой увлекательной и жуткой истории о смелом герое и познайте жизнь и смерть, ужас и восхищение», — напоминают о завязке истории разработчики.
Ремейк Resident Evil 4 получил обновлённый игровой процесс, переработанный сюжет и совершенно новую графику. Все изменения геймерами были встречены по достоинству — в том же Steam у экшена есть 97 % рейтинга на основании более 23 тысяч отзывов.