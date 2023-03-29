Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 3 млн копий всего за два дня
Очень, очень достойный результат.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Capcom у себя на официальном сайте раскрыла информацию по мировым продажам ремейка экшена Resident Evil 4. Уже сейчас можно с уверенностью заявить, что проект нашёл более 3 миллионов покупателей. На достижение данного результата ему потребовалось всего два дня.

реклама

Для сравнения, у Resident Evil Village и ремейка второй части на достижение показателя в 3 миллиона проданных копий ушло четыре дня. Общие продажи хоррор-сериала по состоянию на 31 декабря 2022 года составили 135 млн копий. Напомним также, ранее ремейк Resident Evil 4 чуть ранее возглавил британский чарт, а ещё стать самым успешным релизом в Steam среди всех проектов серии.

«После биологической катастрофы в Раккун-Сити прошло шесть лет. Агента Леона С. Кеннеди, пережившего те события, отправили на задание по спасению похищенной дочери президента. В попытках отыскать её он оказывается в укромной европейской деревеньке, где с местными жителями творится что-то не то. Сорвите занавес с этой увлекательной и жуткой истории о смелом герое и познайте жизнь и смерть, ужас и восхищение», — напоминают о завязке истории разработчики.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ремейк Resident Evil 4 получил обновлённый игровой процесс, переработанный сюжет и совершенно новую графику. Все изменения геймерами были встречены по достоинству — в том же Steam у экшена есть 97 % рейтинга на основании более 23 тысяч отзывов.

#capcom #resident evil 4
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ремейк Resident Evil 4 получил высоченные оценки и стартовал в Steam с рекордным пиковым «онлайном» для серии
Похоже, ремейк Resident Evil 4 получит отдельное дополнение с кампанией про Аду Вонг
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Истребитель МиГ-25PP - рекордсмен, способный уклоняться от ракет, созданный для шпионажа за Китаем
3
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
74
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
40
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
18
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
32
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
6
Краткое тестирование в игре Scathe
+
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
45
Собираем продвинутый игровой ПК 2023 года за 200 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Март)
4
Пентагон: Россия предоставила Китаю технологии и топливо для создания ядерного оружия
21

Сейчас обсуждают

Человек с гитарою
21:17
вчера качал и уже удалил. играть невозможно и дело не OПТИМИЗАЦИИ. дело в ; кривая камера, баги с клавой ( бег не работает,не садится и тд ) пока не перезапустиш игру. кароч жееесть. да и игра кал к...
The Last of Us Part 1 PC - краткий обзор отличной игры с ужасной оптимизацией
Алексей Носков
21:15
Вчера так же поставил народную версию "на посмотреть". Шейдеры скомпилились примерно минут на 30-40, в игре баго и лагодром. Более-менее выставил настройки с длсс качество, чтобы кадровка была хоть ск...
The Last of Us Part 1 PC - краткий обзор отличной игры с ужасной оптимизацией
Oleg Cziganov
21:13
Да ,а потом весной откуда не возьмись бац и 300 тысяч и 200 танков и самолёты. Да они может в отпуск поехали отдохнуть перед весенним наступлением,а мы тут прыгаем от радости. Сколько на этих границах...
The New York Times: наёмники бегут из Украины, а из 20 000 человек осталось всего 1500 бойцов
Enforsen Bsv
21:12
Цены будут падать и дальше... ... Понятно желание продавцов максимально долго держать после майненга цены на видеокарты ... но процесс вниз идет и его не остановить ... ... Все понимают, что одно дело...
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
Denis Belokopytov
21:11
Вот это словесный понос... О чем вы вообще написали? какой вывод? Причем тут красные? Адекватность и где тестирование, и какое отношение к этому всему имеет ID-Cooling SE-224-XTS?
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
Za9c
21:05
Хомячьё скупит, а куртка в очередной раз получит солидный бонус за конские прибыля. С памятью прогресса совсем нет:(
Инсайдеры сообщили, что Nvidia GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti появятся в мае
Tatyana
21:05
Действительно, никому же ничего плохого не делали))
В США произошла еще одна авария с утечкой ядовитых веществ
Олег Соловей
20:58
Рф - Груз 200 , бояра :)
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
Vladimir Chereznechenko
20:58
Если зайти в английскую газету то там все в точности наоборот, украинские танкисты сдали экзамен,так что не надо распространять фэйк .https://www.theguardian.com/world/2023/mar/27/ukrainian-troops-ret...
The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
Spike Rus
20:57
Есть у нас Пепси. Как и Кола. Вон ее с Казахстана и Польши (через Республику Беларусь) возят. 99 руб за 2 литровую бутылку. Дешевле даже чем когда Колу бодяжили в Подмосковье. Парадокс какой то. Кола ...
Pepsi обновила свой логотип впервые за 14 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем