Проще сказать, кто решил (пока ещё) остаться.

E3 продолжает терять всяческую привлекательность у её бывших участников. В начале года стало известно, что мероприятие пропустят Nintendo, Sony и Microsoft, вчера от участия отказалась Ubisoft, ну а сегодня перечень тех, кто проведут свои собственные мероприятия, присоединились Sega и Tencent. По крайней мере, такой информацией обладает авторитетное игровое издание IGN.

реклама

Таким образом, смысла в проведении E3 2023 нет уже не практически, а фактически. Скорее всего, в ближайшее время организаторы выставки объявят о её отмене.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

История с уходом E3 в прошлое началась ещё в 2020 году, когда публичные мероприятия стали массово отменяться на фоне пандемии коронавируса и заменяться цифровыми презентациями непосредственно от разработчиков и издателей. Те вдруг выяснили, что это не только дёшево и сердито, но и никак не бьёт по распространению информации о новых видеоиграх, поскольку большинство пользователей узнают о них, читая ленты игровых изданий. А тем, в принципе, без разницы, на какой площадке смотреть цифровую трансляцию.