E3 продолжает терять всяческую привлекательность у её бывших участников. В начале года стало известно, что мероприятие пропустят Nintendo, Sony и Microsoft, вчера от участия отказалась Ubisoft, ну а сегодня перечень тех, кто проведут свои собственные мероприятия, присоединились Sega и Tencent. По крайней мере, такой информацией обладает авторитетное игровое издание IGN.
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Таким образом, смысла в проведении E3 2023 нет уже не практически, а фактически. Скорее всего, в ближайшее время организаторы выставки объявят о её отмене.
История с уходом E3 в прошлое началась ещё в 2020 году, когда публичные мероприятия стали массово отменяться на фоне пандемии коронавируса и заменяться цифровыми презентациями непосредственно от разработчиков и издателей. Те вдруг выяснили, что это не только дёшево и сердито, но и никак не бьёт по распространению информации о новых видеоиграх, поскольку большинство пользователей узнают о них, читая ленты игровых изданий. А тем, в принципе, без разницы, на какой площадке смотреть цифровую трансляцию.