Оригиналу к тому времени будет 20 лет.

Слухи о том, что Konami готовит ремейк Metal Gear Solid 3, гуляют по Сути ещё с начала этого года. Удивляться этому, учитывая, что мы живём в период повальной ремастеризации и ремейкинга всего подряд, не приходится, да и возраст оригинальной MGS3 располагает к выпуску обновлённой версии данной культовой игры. И вот, сегодня Энди Робинсон, редактор авторитетного игрового издания VGC, вновь напомнил о существовании ремейка MGS3 и заявил, что его релиз запланирован на следующий год, дабы подоспеть к двадцатилетию оригинала.

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В детали Робинсон вдаваться не стал, отметив лишь, что официальная презентация ремейка Metal Gear Solid 3 состоится в середине июня в рамках E3 2023.

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По всей видимости, журналист верит в то, что E3 2023 не отменят на фоне отказа от участия в ней всех крупных издателей, на которых данная выставка и держалась на протяжении многих лет.