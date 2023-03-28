С 1 января 2024 года для работы клиента цифрового магазина Steam потребуется наличие Windows 10 или более актуальной системы от Microsoft. Компания Valve намерена прекратить поддержку устаревших операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Данная информация была представлена на отдельной странице официального сайта Steam.
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Причина отказа от устаревших ОС Windows была названа довольно простая: приложение Steam на ПК использует возможности браузера Google Chrome, который с февраля текущего года тоже перестал обновляться на Windows 7, 8 и 8.1.
Играющую аудиторию той же Windows 7 не надо переоценивать — по статистике самой Valve, данная система установлена у 0,09 % пользователей сервиса. Что касается Windows 10, то её использует 62,33 % игрок, а наиболее актуальную Windows 11 установили 32,06 % пользователей.
Что до владельцем компьютеров на базе Windows 7, 8 и 8.1, то в своём сообщении компания Valve просто рекомендует перейти на Windows 10 — в противном случае доступ к библиотеке игр будет закрыт.