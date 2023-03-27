Слишком «жирно» получалось.

Компания Microsoft на протяжении долгих месяцев предлагала новым игрокам попробовать подписочный сервис Game Pass по предельно условной цене — $1 за первый месяц. Сейчас редмондцы приняли решение отказаться от этой акции, но уже думают над альтернативными способами привлечения новой аудитории.

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Всего за 1 доллар новые подписчики получали доступ к сервису Game Pass Ultimate, который открывает пухлую библиотеку из высококачественных проектов прошлых лет. В рамках данного предложения геймеры также могли играть через «облако», что в совокупности считалось очень выгодным предложением.

Пользователи, не желавшие ранее платить редмондцам $14,99 за полную версию подписки или $9,99 за версию для Xbox или PC, обходили барьер довольно примитивным образом — ежемесячной регистрацией нового аккаунта и покупкой на него 1 месяца Game Pass Ultimate за один доллар. Здесь может возникнуть очевидное предположение, что бурный рост аудитории подписочного сервиса Microsoft осуществлялся в том числе благодаря вот таким вот любителям «халявы».

Об упразднении слишком выгодного предложения заявил глава отдела международных коммуникаций в Xbox Кари Перес: «Мы остановили пробное предложение для Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass и уже рассматриваем различные маркетинговые акции для новых участников».

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Многие игроки рассматривают теперь в качестве альтернативы ознакомительному тарифному плану Xbox Game Pass Ultimate введённый недавно семейный тариф, позволяющий получить доступ к аккаунту до четырёх человек. В настоящий момент такое предложение доступно не во всех странах, но в доступных регионах стоимость подписки может составлять, например, 21,99 евро в месяц. То есть, каждый игрок платит менее 5 евро в месяц.