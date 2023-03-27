Хоть ремейк Resident Evil 4 и получил предсказуемо высокие пользовательские оценки, попутно завоевав рекордную популярность среди всех игр этой культовой серии, но один недостаток у обновлённой версии всё же есть: в ней отсутствует имевшаяся в оригинальной игре дополнительная кампания за главный секс-символ франшизы — Аду Вонг. Что ж, по всей видимости, данный контент всё же готовится и, скорее всего, будет выпущен для ремейка Resident Evil 4 в качестве платного дополнения.
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По крайней мере, датамайнеры «раскопали» в ремейке файлы, носящие название The Another Order, являющееся японской версией названия Separate Ways. Если кто вдруг запамятовал, то именно так в оригинальной Resident Evil 4 называлась дополнительная сюжетная кампания с Адой Вонг.
Никаких официальных сведений на этот счёт не было, но логично предположить, что столь важный набор контента обязательно выпустят. А вот в платном или в бесплатном виде — это уже вопрос, ответ на который мы узнаем только постфактум.