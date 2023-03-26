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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремейк S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 5
На самом деле, это всё, что нужно было делать разработчикам из GSC.
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Мы живём во времена, когда огромная часть выходящих новых видеоигр — это ремастеры/ремейки хорошо забытых старых игр. Относиться к этому можно по-разному, но реальность такова, что с этим нам необходимо жить и готовиться к тому, что ещё через десяток лет будут выходить ремейки ремейков. Практика вполне рабочая, и её взяли на вооружение даже энтузиасты, которые, вооружившись инструментами движка Unreal Engine 5, с удовольствием демонстрируют всем желающим, как могут выглядеть обновлённые версии любимых игр их детства/молодости.

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В частности, вчера энтузиаст под ником Skif опубликовал на своём YouTube-канале видео с демонстрацией гипотетического ремейка первого S.T.A.L.K.E.R. на базе Unreal Engine 5. Получилось атмосферно, симпатично и технологично. По всей видимости, примерно такого уровня картинки следует ожидать от грядущей S.T.A.L.K.E.R. 2, если она, конечно, действительно готовится к релизу в этом году.

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Отметим, что недавно культовой S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl исполнилось шестнадцать лет. Проект в своё время обрёл колоссальную популярность на просторах СНГ, но в основном, по понятной причине, в России, Украине и Беларуси. S.T.A.L.K.E.R. 2 при этом в России исключительно по политическому решению студии GSC Game World выходить не будет. Какие у этого недальновидного решения будут последствия, и будут ли они вообще, узнаем вскоре после релиза, который должен состояться до конца текущего года.

#s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. shadow of chernobyl
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