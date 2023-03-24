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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Тепло принятая публикой карточная игра Black Book выйдет на iOS
Дата выхода известна.
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Разработчики из студии Morteshka совместно с издательством HypeTrain Digital объявили о том, что мрачная приключенческая RPG в старославянском антураже Black Book в скором времени доберётся до мобильной платформы iOS. Пользователи устройств от Apple смогут опробовать проект уже с 21 апреля.

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С кое-каким контентом девелоперы из Morteshka готовы поделиться на iOS бесплатно — за пролог и бесконечный режим денег никто брать не будет. А вот остальную часть придётся купить за 899 рублей, всем заинтересованным стоит пройти на соответствующую страницу в App Store и оформить предварительный заказ.

Black Book рассказывает историю молодой колдуньи Василисы, которая отправилась на поиски Чёрной Книги, что дарует спасение для возлюбленной девушки. Тут и сражения с нечистыми силами в карточных боях, и исследование мира, в котором люди живут по соседству с мифическими существами. Полный старославянский колорит — к тому же, хорошо исполненный.

«Собирайте заклинания и открывайте новые навыки по мере продвижения по игре. Распутывайте таинственные истории и разгадывайте загадки, чтобы узнать больше о России прошлого.

Но остерегайтесь — если вы не найдете, чем их занять, праздные демоны начнут мучать саму Василису! Исследуйте мир, основанный на северной русской мифологии. Познавайте новое при помощи внутриигровой энциклопедии, созданной с помощью опытных антропологов — и найдите все народные сказки, спрятанные в игре!» — гласит официальное описание проекта в Steam.

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Black Book была очень хорошо принята публикой, в том же Steam у неё есть 94 % рейтинга на основании свыше 3700 отзывов.

#black book #morteshka
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