У Blizzard так всегда — зима приходит внезапно.

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Вчера Blizzard предупредила фанатов Diablo о том, что в компании ожидают длиннющих очередей на открытое бета-тестирование четвёртой номерной части серии, и призывают игроков проявить понимание и терпение. Осуждать Blizzard за это не стоит: компания маленькая и бедная, и позволить себе кратковременное расширение серверных мощностей для покрытия стартового ажиотажа не может. Как итог, вчерашнее предупреждение оказалось правильным: стартовавшее около полутора часов назад открытое бета-тестирование Diablo IV оказалось омрачено многочасовыми очередями на вход.

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Бета-тестирование будет проходить все выходные — вплоть до понедельника. Сама игра выйдет 6 июня на всех актуальных платформах.

Отметим, что в России и Беларуси по причине недальновидной политики Activision Blizzard поучаствовать в открытой «бете» Diablo IV официально нельзя, поэтому фанатам франшизы из данных стран необходимо воспользоваться окольным путём.

Таких путей два. Либо зарегистрировать новую учётную запись с казахстанским регионом (именно казахстанским — чтобы можно было указать номер телефона с кодом +7) и использовать её только для «беты» Diablo IV. Либо загрузить утилиту Battle.Net Installer и с её помощью «принудительно» загрузить файлы беты себе на компьютер.

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В окне данной утилиты в поле TACT Product необходимо указать fenrisb, в поле Agent UID — fenris_beta, в поле Game/Asset Language — ruRU, ну а в папке установки путь, куда вы собираетесь загрузить файлы «беты». После этого в свойствах ярлыка Diablo IV Beta в поле «Объект» необходимо добавить параметр «-launch» (без кавычек).