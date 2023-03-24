Blizzard когда-то была синонимом качества. Теперь — дорогое шапито.

После того как в Diablo IV на прошлой неделе прошёл этап бета-тестирования для предзаказчиков, многие пользователи стали сообщать, что данная игра превратила их видеокарты в «кирпич». То есть, по сути, нарушила работу видеокарты, из-за чего та перестала определяться системой и, следовательно, выдавать изображение. Учитывая, что сегодня стартует уже открытое для всех бета-тестирование Diablo IV, данные новости вызывают тревогу, поэтому Blizzard подсуетилась и заявила, что при содействии NVIDIA активно разбирается, в чём может быть проблема.

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До тех пор представители техподдержки Blizzard советуют геймерам отключить компьютер от сети, затем подключить и проверить, определяется ли графическая карта; если да, то выполнить «чистую» установку драйверов, и всё в таком духе.

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Открытое бета-тестирование продлится с сегодняшнего вечера вплоть до понедельника, 27 марта. Полноценный релиз Diablo IV назначен на 6 июня. Хотелось бы верить, что хотя бы к этой дате разработчики решат проблему с выходом из строя дорогостоящих компьютерных комплектующих. К сожалению, проводить проверки программных продуктов нынче не принято, так что это теперь делают геймеры буквально за свой собственный счёт.