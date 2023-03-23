Разработчики опасаются рецидива, наверное.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

С момента официального анонса Counter-Strike 2 прошло не так уж много времени, но Valve стабильно выдаёт новую информацию о сетевом шутера — порцию за порцией. Некоторые детали вы можете узнать из наших предыдущих заметок, а сейчас речь пойдёт о читерах.

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Стало известно, что игроки, получившие VAC-блокировку в CS:GO, не смогут играть в Counter-Strike 2 на серверах, защищённых античитом Valve. Соответствующая информация была обнародована разработчиками на официальном сайте компании.

Valve также подтвердила, что в ходе тестирования между Counter-Strike 2 и CS:GO действуют общие временные блокировки в соревновательном режиме. Выходит так, что если игрок был подвергнут взысканию в CS:GO, то до истечения его действия он не сможет подключаться к соревновательным матчам и в Counter-Strike 2.

Также Valve предупредила о мошенниках, которые после запуска тестирования второй части шутера стали предлагать доступ к бета-версии. Разработчики подчеркнули, что проверить наличие доступа к «бете» Counter-Strike 2 можно, зайдя в CS:GO и просмотрев статус в главном меню.

Предупреждение это вышло своевременно, поскольку уже сегодня, 23 марта, на торговых площадках начали продавать аккаунты Steam с якобы доступом к Counter-Strike 2. Цены таких аккаунтов в отдельных случаях достигают нескольких десятков тысяч рублей.

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Сиквел Counter-Strike выйдет уже этим летом, прямо сейчас проходит его бета-тестирование.