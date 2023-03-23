Blizzard испокон веков отличалась тем, что её серверная инфраструктура никогда не оказывается готовой к релизу новинок. С одной стороны, понять компанию можно: расширять мощности ради кратковременного ажиотажа экономически нецелесообразно, но с другой стороны, подобное поведение не лучшим образом характеризует крупного игрока на рынке. В любом случае, готовиться к завтрашнему старту открытого бета-тестирования Diablo IV в Blizzard, по всей видимости, собираются только морально — и геймеров призывают делать также.
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Так, сегодня разработчики сообщили, что ожидают «беспрецедентный» трафик и время ожидания в очередях. Blizzard заранее поблагодарила геймеров за их терпение и понимание, которые, очевидно, придётся проявить, если возникнет желание поучаствовать в бета-тестировании.
А стартует тестирование уже завтра, и продлится до понедельника, 27 марта. Релиз Diablo IV назначен на 6 июня на актуальных платформах.