Делать с этим ничего не будут, призывают проявить терпение и понимание.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Blizzard испокон веков отличалась тем, что её серверная инфраструктура никогда не оказывается готовой к релизу новинок. С одной стороны, понять компанию можно: расширять мощности ради кратковременного ажиотажа экономически нецелесообразно, но с другой стороны, подобное поведение не лучшим образом характеризует крупного игрока на рынке. В любом случае, готовиться к завтрашнему старту открытого бета-тестирования Diablo IV в Blizzard, по всей видимости, собираются только морально — и геймеров призывают делать также.

реклама

Так, сегодня разработчики сообщили, что ожидают «беспрецедентный» трафик и время ожидания в очередях. Blizzard заранее поблагодарила геймеров за их терпение и понимание, которые, очевидно, придётся проявить, если возникнет желание поучаствовать в бета-тестировании.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

А стартует тестирование уже завтра, и продлится до понедельника, 27 марта. Релиз Diablo IV назначен на 6 июня на актуальных платформах.